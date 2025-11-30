Заплітний завоевал серебро ЧМ-2025 в Каире
Украина уже имеет две медали на турнире
около 18 часов назад
Андрей Заплитный
В финале в Каире украинец Андрей Заплитный выиграл серебряную медаль, уступив в финале египтянину Абдалле Абделазизу.
Тому же сопернику украинец проиграл в финале ЧМ-2023.
В полуфинале Заплитный одолел нейтрального атлета с российским паспортом Эрнеста Шарафутдинова 6:3.
Для 24-летнего украинца это вторая медаль ЧМ в карьере.
Сборная Украины имеет уже две награды. Ранее Анжелика Терлюга взяла бронзу в категории до 55 кг.
