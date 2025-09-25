23 сентября состоялось нетипичное событие в истории украинского спорта и киберспорта — Match of LeGGends: Дерби на сервере, автором идеи которого выступил беттинг-бренд GGBET. Впервые в Counter-Strike 2 соревновались представители самой титулованной украинской киберспортивной организации и легендарного киевского футбольного клуба, а матч освещали профессиональные комментаторы и звездные гости.

«Разогрев» к соревновательной части начался со студии аналитики. Модератор студии – Виталий v1lat Волочай в компании вратаря Дениса Бойко и участников «Львы на джипе» Николая Зырянова и Валентина Михиенко обсуждали форматы, в которых сыграют команды, а также проводили различные квизы на спортивную и киберспортивную тематику. В это время в киевской студии Maincast на игру настраивались игроки «Динамо» Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар, Денис Попов и Владислав Дубинчак. Игроки команды NAVI из СS2 – Валерий «b1t» Ваховский, Алексси «Aleksib» Виролайнен, Иван «iM» Михай и другие – подключались к серверу из собственных домов после возвращения из Будапешта, где они стали победителями турнира StarLadder StarSeries Fall 2025.

«Дерби на сервере» стартовало с формата Сlassic Map – «разминочная» игра на популярной карте Dust 2. Уже с первой игры были применены специальные правила для балансировки сил: после 3 проигранных раундов команда получала дополнительные health points. Это помогло сделать игру более живой, напряженной и конкурентной. В результате на Dust 2 победили NAVI с преимуществом в 5 раундов (13:8). Комментировали игру Федор KvaN Захаров и стример Филипп Тремба.

«Экватором» шоу-матча стал режим Arms Race, где каждый из игроков показывал собственный перформанс и играл против всех. В рамках режима было сыграно три раунда на картах Shoots, Pool Day и Baggage, в которых каждый игрок должен был пройти «гонку вооружений»: сделать как можно больше киллов из разного оружия и первым сделать кило ножом. Эту игру вместе с KvaN комментировал Михаил Olsior Зверев.

По игровой статистике и результатам каждого игрока в Arms Race сформировались команды на финальную игру шоу-матча. NAVI и «Динамо» обменялись участниками, в результате чего сформировались миксованные команды DYNAVI и NAVIDY. Финальная игра проходила на карте Mirage, и в ней победу одержала команда NAVIDY (13:5). Пару KvaN в комментировании составил участник «Львы на джипе» Валентин Михиенко. Несмотря на быструю игру на карте, она запомнилась неожиданными ходами от игроков «Динамо», уверенной фирменной игрой NAVI и показала, что киберспортсмены могут сыграться со спортсменами.

В целом Match of LeGGends: Дерби на сервере собрал более 100 000 просмотров и вызвал шквал комментариев зрителей о возможности провести еще один шоу-матч, но с игрой команд в футбол.

Для тех, кто хочет пересмотреть Match of LeGGends: Дерби на сервере или посмотреть его впервые, доступна трансляция на Youtube-канале «Динамо».

