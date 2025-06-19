Индустрия киберспорта уверенно входит в первую лигу мирового спорта. По данным Statista Market Insights, уже в 2025 году глобальные доходы от киберспортивного маркетинга впервые превысят отметку в $1 миллиард. Еще в 2017 году эта цифра составляла всего $339,3 млн, однако за восемь лет рынок вырос почти втрое.

Об этом сообщает отраслевой портал Esports Insider.

Киберспорт — это уже часть большого спорта

Сегодня киберспортивные события собирают полные арены, транслируются миллионам фанатов онлайн и формируют полноценную спортивную экосистему: с командами, лигами, спонсорами, контрактами и жесткой конкуренцией. По прогнозам, в 2025 году рынок киберспорта покажет стабильный рост и преодолеет миллиардный порог доходов.

«Компании больше не ограничиваются логотипами на форме. Они запускают масштабные кампании, создают фан-контент, коллаборации с игроками, интегрированные инициативы и комьюнити-программы», — говорится в исследовании.

Молодежная аудитория и новые форматы вовлечения

Основу киберспортивной аудитории составляют молодые фанаты в возрасте до 35 лет. Это поколение, которое привыкло к стримингам, TikTok, интерактиву и мгновенному контенту. Именно поэтому бренды, работающие в этой сфере, отходят от традиционных форматов рекламы и фокусируются на эмоциональном вовлечении.

«Киберспорт — это уже не просто игра. Это отдельная спортивная культура с фан-базой, которая хочет вовлечения, а не баннеров. И брендам следует научиться “говорить” на ее языке», — прокомментировал Александр Бабенко, директор Casino.ua.

Как спортивный гемблинг реагирует на рост киберспорта

Несмотря на то, что в Украине киберспорт официально не приравнен к традиционным видам спорта, многие платформы уже сегодня создают продукты, ориентированные на эту аудиторию. Это не только ставки, но и live-режимы, аналитика матчей, рейтинги игроков, геймификация и персонализированные турнирные механики.

«Гейминг и киберспорт все более пересекаются: мы видим, как инструменты персонализации, live-аналитики и smart-графики переходят из традиционного спорта в виртуальное пространство», — добавляет Бабенко.

Украина: фан-база растет, спрос на ивенты — тоже

Несмотря на вызовы, украинские фанаты киберспорта остаются активными: в Twitch, YouTube Gaming, на международных форумах и турнирах. Доля украинских зрителей на крупных платформах стриминга не уменьшается, а иногда даже растет. Это открывает новые возможности для партнерств, локальных турниров и вовлечения спортивного бизнеса в новые аудитории.

📝 Материал подготовлен на основе отчета Statista Market Insights и публикации Esports Insider.