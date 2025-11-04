Favbet Team появилась в мае 2024 года. Команде потребовалось чуть более года, чтобы превратиться в полноценную киберспортивную команду с собственным стилем. Она сделала это в экстремальных условиях. Первые буткемпы проводились во время длительных отключений света. Тогда приходилось тренироваться под звуки сирен, генераторов и на грани возможного. Несмотря на все, ребята справились.

В состав Favbet Team входят амбициозные опытные киберспортсмены. Каждый со своим неповторимым вайбом, создающим уникальную атмосферу в команде.

Владислав «bondik» Нечипорчук, капитан и стратег, уже 17 лет в игре и по-прежнему горит жаждой к соревнованиям. Евгений «j3kie» Сергачев — рифлер и душа компании. Макс «Marix» Кугенер — рифлер, люксембуржец с украинскими корнями, который ради команды выучил язык и приехал в Украину во время войны. Александр «Smash» Турчин — рифлер и пример дисциплины для других игроков. Даниил «t3ns1on» Кашура — спокойный и уравновешенный снайпер. Игорь «crush» Шевченко — аналитик и тренер, который разбирает игру соперников на атомы.

Favbet Team поддерживает сильная медиа-команда, которая делает невероятный контент для канала на YouTube.

В этом году Favbet Team в третий раз собирает буткемп в Украине. Там продумано все до мелочей, поэтому тренировки проходят в комфортных условиях.

«Качественный буткемп — это все, что лучше, чем онлайн-тренировки. Мы проводим время вместе, становимся сильнее морально, как команда и как друзья. Мы не тратим время на приготовление пищи или быт. Поэтому остается больше сил для тренировок», — объясняет спортивный директор команды Богдан Рехтета.

Как проходит типичный день на буткемпе Favbet Team

Дни у Favbet Team расписаны четко: подъем, завтрак, час теории, практика, обед, немного отдыха, а затем снова длинные игровые часы.

«В среднем мы проводим от 7 до 8 часов в день на командных тренировках. Плюс каждый может заниматься индивидуально, если есть силы и желание. У нас есть час на восстановление с 16 до 17. Ребята могут просто полежать, посмотреть сериал или выйти на свежий воздух. Есть и один-два выходных за буткемп. В это время мы проводим время вместе, жарим шашлык и просто общаемся. Это важно, чтобы разгрузить голову от Counter-Strike», — объясняет спортивный директор.

Несмотря на довольно строгий распорядок дня, ребята чувствуют себя комфортно.

«Я просыпаюсь позже всех, делаю себе кофе, немного играю, чтобы войти в ритм. Потом у нас сбор, разминка, мы обсуждаем моменты игры. Далее тренируемся вместе. Это несколько часов, когда мы сидим и отрабатываем теорию на практике. После обеда снова возвращаемся за компьютеры и играем до вечера. Вечером каждый сам решает: отдохнуть или продолжать работать», — говорит j3kie.

Друзья в игре и вне ее: Секрет командной химии

Первый буткемп стал точкой знакомства для команды. Игроки встретились тогда впервые и именно с этого момента начали выстраивать доверие и взаимопонимание. За год они повзрослели как спортсмены и личности. Так что в этом году уровень общения другой, значительно ближе.

«Большие командные результаты невозможны без командной химии, мотивации и поддержки друг друга. Я рад, что ребята стали друзьями в реальной жизни. Они общаются между собой на любые темы, помогают друг другу. Это настоящая команда и одновременно компания друзей», — говорит Богдан Рехтета.

В настоящее время Favbet Team занимает 65-е место в мировом рейтинге HLTV и 49-е в Европе по рейтингу Valve. Ребята планируют войти и закрепиться в топ-50. Главной преградой к быстрому достижению цели является невозможность выезжать на LAN-турниры, где дают больше всего очков.

«Из 48 команд, находящихся выше нас, 45 играли на LAN. Если бы у нас был шанс, мы были бы выше, возможно, в топ-30», — объясняет bondik.

Несмотря на это, Favbet Team доказывает, что сегодня для развития киберспорта не обязательно выезжать за границу. Команда собирается в Украине, создаёт атмосферу поддержки и прогрессирует шаг за шагом. Именно это делает их буткемпы «не хуже, чем в NBA».