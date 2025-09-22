Олег Гончар

Согласно информации издания Players, зарплата украинца Александра s1mple Костылева в команде BC.Game по CS2 составляет $130 тыс. в месяц. Это делает его самым высокооплачиваемым профессиональным игроком в CS2.

Второе место занимает француз Матье ZywOo Эрбо с $100 тыс. в месяц.

Источники сообщают, что сумма выкупа Костылева из NAVI составила $500 тыс. Контракт с BC.Game является краткосрочным и завершается в ноябре-декабре 2025 года. Такое решение принято для оценки формы игрока и маркетингового эффекта для команды. Вероятно, сделка будет продлена.

Тем временем NAVI, откуда перешел s1mple, ранее стали чемпионами StarLadder StarSeries Fall 2025.