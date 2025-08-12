Олег Гончар

Украинская организация Natus Vincere (NAVI) объявила о старте приема заявок в проект NAVI Junior, направленного на поиск молодых талантов в Counter-Strike 2. Об этом сообщается на официальном сайте NAVI.

Проект открывает возможности для игроков в возрасте от 15 до 17 лет, которые хотят начать профессиональную карьеру в киберспорте.

Предыдущие сезоны NAVI Junior стали стартовой площадкой для многих талантов, играющих на топовом уровне. В прошлом наборе Дрин "Makazze" Шакир получил место в основном составе NAVI, а его партнеры по команде перешли в турецкую команду FUT Esports.

Для попадания в NAVI Junior необходимо иметь рейтинг ELO 3400+ на FACEIT, говорить на английском и не быть связанным контрактом с другими клубами.

