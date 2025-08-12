У NAVI открыли набор в молодежный состав NAVI Junior по CS2
Подать заявку могут игроки 15–17 лет с рейтингом 3400+ ELO на FACEIT
около 2 часов назад
Украинская организация Natus Vincere (NAVI) объявила о старте приема заявок в проект NAVI Junior, направленного на поиск молодых талантов в Counter-Strike 2. Об этом сообщается на официальном сайте NAVI.
Проект открывает возможности для игроков в возрасте от 15 до 17 лет, которые хотят начать профессиональную карьеру в киберспорте.
Предыдущие сезоны NAVI Junior стали стартовой площадкой для многих талантов, играющих на топовом уровне. В прошлом наборе Дрин "Makazze" Шакир получил место в основном составе NAVI, а его партнеры по команде перешли в турецкую команду FUT Esports.
Для попадания в NAVI Junior необходимо иметь рейтинг ELO 3400+ на FACEIT, говорить на английском и не быть связанным контрактом с другими клубами.
Напомним, ранее s1mple покинул NAVI и стал игроком BC.Game.
Поделиться