Украинская B8 дважды выиграла в первый день Austin Major 2025
Украинская команда выиграла два матча и в шаге от следующего этапа
2 дня назад
В Остине, штат Техас, США стартовал первый этап BLAST.tv Austin Major 2025. Украинская команда B8 Esports начала выступление с уверенной победы.
В стартовом матче B8 одолели бразильскую команду Imperial с счетом 13:11.
Во втором раунде B8 встретилась с европейской командой OG и одержала еще одну победу с счетом 13:9, закрепив сильный старт.
На данный момент для выхода на второй этап украинцам необходима лишь одна победа.
В состав B8 входят украинцы Андрей «npl» Кухарский, Даниил «headtr1ck» Валитов, Артем «kensizor» Капран, Дмитрий «esenthial» Цвир и Алексей «alex666» Ярмошук.
Со средним возрастом 20,6 года B8 является самой молодой командой турнира. При этом, для команды это первый мейджор.
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