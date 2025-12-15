Віталіті виграли StarLadder Budapest Major 2025
Они стали первой с 2019 года командой, которая выиграла два мейджора подряд
около 2 часов назад
apEX с кубком победителя
Vitality одержали победу в гранд-финале StarLadder Budapest Major 2025, обыграв FaZe Clan со счетом 3:1 и став первой командой, которая выиграла два мейджора подряд после «золотого» состава Astralis.
FaZe — Vitality— 1:3 (13:6 Nuke, 3:13 Dust2, 9:13 Inferno, 2:13 Overpass).
FaZe начали с победы на Nuke (13:6), но Vitality перевернули серию: разгром на Dust2 (13:3), дожали Inferno (13:9) и уничтожили Overpass (13:2).
apEX (капитан) провел тактический мастер-класс. Интересно, что это был первый Bo5-гранд-финал в истории мейджоров.
Напомним, украинская организация NAVI проиграла в полуфинале и разделила 3-4 место с россиянами из Spirit.