Олег Гончар

Молодой украинский проспект MMA Адам Жаудат Эль-Фаран, который является непобедимым талантом с рекордом из пяти побед, продолжает интенсивную подготовку к следующему бою.

Эль-Фаран, который имеет в своей карьере только досрочные победы нокаутами и сабмишенами в казахстанской организации Naiza FC, выбрал для тренировок один из лучших залов мира — Tiger Muay Thai в Таиланде. В этом здании часто тренируются мировые звезды MMA. Среди его посетителей также очень много украинских бойцов, которые выступают в сильных организациях.

Эль-Фаран уже три месяца проводит полноценные сборы в этом легендарном бойцовском комплексе, где тренируется вместе со звездами Bellator, PFL и UFC. Противостояния с сильными бойцами дают ему возможность прогрессировать ради успешного будущего в спорте.

"Здесь я работаю с топовыми бойцами, что позволяет поднять уровень на новую ступень", — поделился боец.

Также хорошие спарринги с топовыми оппонентами помогают ему оттачивать ударную технику и грэпплинг, что является ключом для будущих побед. В случае попадания в лучшие лиги он должен подготовить себя, чтобы быть универсалом, так как ограниченные бойцы с одной техникой боя в настоящее время не достигают успеха, как это было ещё десять-двадцать лет назад.

Где и когда Адам проведет следующий бой

По словам Адама, бой ожидается в октябре или ноябре, но он дает 100%, что это будет до Нового года. Предыдущий его поединок прошел 30 мая против Достона Исмаилова и в нём украинец выиграл сабмишеном в первом раунде.

Место нового поединка вскоре огласят. В настоящее время менеджер Эль-Фарана ведет переговоры о бое в ОАЭ, Китае, Таиланде, Грузии и Казахстане.

Ранее Адам уже дрался в Казахстане в Naiza FC, где выступают одни из сильнейших бойцов Восточной Европы и Азии. Многие атлеты потом получали контракты в UFC и других известных промоушенах.

Уже следующий бой и победа в нём должны приблизить Адама к контракту с UFC, в котором он стремится выступать. В Украине за него будут болеть, поскольку Эль-Фаран может стать нашей новой надеждой в мировом спорте.