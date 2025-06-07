Адам Жаудат Ель-Фаран: непобедимый украинский боец на пути в UFC

Адам Жаудат Эль-Фаран — 22-летний боец ММА в полусреднем весе, который врывается на профессиональную сцену с безупречным рекордом из пяти побед в пяти боях.

Сочетая плюсы украинской и ливанской национальностей, опыт тренировок в Дубае и бесценный опыт в боях в Казахстане, он в настоящее время может считаться одним из самых перспективных бойцов Европы. Вскоре этот амбициозный боец может представить Украину в UFC.

От дзюдо к ММА

Благодаря ближневосточной крови Адам с детства увлекался единоборствами. Сначала отец отвел его на дзюдо, где он тренировался у мамы олимпийской призерки Дарьи Белодед Светланы Кузнецовой, которая всегда готовила сильных дзюдоистов и самбистов.

По словам Адама, у него всегда были хорошие успехи в дзюдо. Поэтому не удивительно, что этот классический вид единоборств сформировал его как бойца ММА. Он дал нашему герою технику бросков, физическую выносливость, пластичность и дисциплину.

В более позднем возрасте Адам перешел к смешанным единоборствам, где правила ММА предложили ему больше возможностей для самовыражения.

Тренировался Эль-Фаран в легендарном киевском клубе "Аурум" под руководством Александра Дудочкина, экс-тренера любительской сборной Украины по ММА, который в настоящее время защищает родину от российского вторжения. Этот клуб дал стране много классных украинских бойцов, среди которых Адам будет в первом эшелоне.

Становление профессионального бойца

Эль-Фаран еще до начала полномасштабной российской агрессии решил тренироваться за границей, чтобы набираться больше опыта. Тот же экс-чемпион Bellator Ярослав Амосов в своё время в Украине уперся головой в потолок и был вынужден устраивать тренировочные лагеря в США.

Адам был на Ближнем Востоке, затем переехал в Германию, где продолжил тренировки в одном из лучших бойцовских залов Европы.

Последний год боец провел в Дубае, где готовил себя к карьере в UFC.

«Сейчас год уже я живу в Дубае и тренируюсь там. Тренируюсь у бойца UFC. У него есть свой зал».

В настоящее время в городе-жемчужине ОАЭ тренируются многие топовые бойцы из UFC и PFL, и поэтому у Адама есть хорошие спарринги.

Профессиональный дебют нашего героя состоялся в октябре 2023 года в Турции, где он нокаутировал соперника. С марта 2024 года украинец дерется в казахстанском промоушене Naiza, где собраны хорошие бойцы, которых нельзя назвать проходными.

В Казахстане Адам провел четыре боя и все выиграл досрочно — два технических нокаута и дважды сабмишеном.

Последний бой Эль-Фаран провел 20 мая и своего соперника Достона Исмаилова он поймал болевым приемом на руку в первом раунде. В грэпплинге украинец очень опасен, и в Казахстане это поняли.

Цель — UFC

Адам мечтает о контракте с UFC и эта цель вскоре может быть достигнута. Украинец примет участие в Dana White’s Contender Series, где бойцы сражаются за контракт с UFC.

Сейчас в UFC пытается попасть друг Адама Даниэль Донченко, украинский боец, который также выступал в Naiza FC. Он выбрал путь через реалити-шоу TUF и уже выиграл первый бой у крепкого бразильца.

Чтобы Адаму достичь UFC, нужно усиленно тренироваться, совершенствуя ударную технику, борьбу и выносливость. Его стиль боя должен помочь попасть в UFC, где полусредний вес является одним из самых конкурентных в организации. При этом, на Dana White’s Contender Series необходимо либо нокаутировать соперника, либо доминировать.