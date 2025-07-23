Аспиналл будет защищать титул UFC в бою против Гана на UFC 321
Поединок тяжеловесов состоится 25 октября
около 2 часов назад
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) проведет свою первую защиту титула против Сирила Гана (13-2) на турнире UFC 321.
Бой состоится 25 октября 2025 года на Этихад Арене, Абу-Даби, и станет главным событием вечера.
Аспиналл стал бесспорным чемпионом в июне 2025 года после того, как Джон Джонс объявил о завершении карьеры. Ранее британец завоевал временный титул, нокаутировав Сергея Павловича в ноябре 2023 года, а в июле 2024 года защитил его, победив Кертиса Блейдса техническим нокаутом за 60 секунд.
Сирил Ган, экс-чемпион временного титула, вернулся после 14-месячного перерыва в декабре 2024 года, победив Александра Волкова раздельным решением судей, хотя этот результат вызвал споры. Ган ранее дважды дрался за титул, проиграв Франсису Нганну в 2022 году и Джону Джонсу в 2023 году.
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