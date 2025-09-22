Олег Шумейко

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказался о бое с Сирилом Ганом, который состоится на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ. Слова британца приводит vringe.com:

На самом деле под давлением буду не только я. Ведь для него это третья титульная попытка. Две предыдущие он провалил. Да, я буду чувствовать давление. Но и он тоже. Не хочу, чтобы меня избили на глазах миллионов. Так что давление — оно будет всегда. Том Аспиналл

Напомним, что Аспиналл может перейти в бокс.