Аспиналл о бое с Ганэ: «Не хочу, чтобы меня избили на глазах у миллионов»
Том считает, что не только он будет находиться под давлением
около 1 часа назад
Фото: DAZN
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл высказался о бое с Сирилом Ганом, который состоится на турнире UFC 321 в Абу-Даби, ОАЭ. Слова британца приводит vringe.com:
На самом деле под давлением буду не только я. Ведь для него это третья титульная попытка. Две предыдущие он провалил. Да, я буду чувствовать давление. Но и он тоже. Не хочу, чтобы меня избили на глазах миллионов. Так что давление — оно будет всегда.
Напомним, что Аспиналл может перейти в бокс.
Поделиться