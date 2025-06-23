Ф'юрі привітав Аспіналла з титулом чемпіона UFC
Том стал полноправным чемпионом после завершения карьеры Джона Джонса
25 минут назад
Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри поздравил своего соотечественника Тома Аспиналла с получением титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Об этом Фьюри написал в социальных сетях после того, как американец Джон Джонс объявил о завершении карьеры, сообщает «Чемпионат».
«Вставай, мой мальчик!»
32-летний Аспиналл, который удерживал временный титул UFC, официально стал абсолютным чемпионом после завершения карьеры Джона Джонса.
Британец дебютировал в MMA в 2015 году, а с 2020-го выступает в UFC. В своем последнем поединке на UFC 304 в июле 2024 года Аспиналл нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в реванше, одержав восьмую победу в организации при одном поражении.
Аспиналл, который установил рекорд UFC по самому длительному удержанию временного титула, иногда является спарринг-партнером Фьюри.