Олег Гончар

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри поздравил своего соотечественника Тома Аспиналла с получением титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Об этом Фьюри написал в социальных сетях после того, как американец Джон Джонс объявил о завершении карьеры, сообщает «Чемпионат».

«Вставай, мой мальчик!» Тайсон Фьюри

32-летний Аспиналл, который удерживал временный титул UFC, официально стал абсолютным чемпионом после завершения карьеры Джона Джонса.

Британец дебютировал в MMA в 2015 году, а с 2020-го выступает в UFC. В своем последнем поединке на UFC 304 в июле 2024 года Аспиналл нокаутировал американца Кёртиса Блейдса в реванше, одержав восьмую победу в организации при одном поражении.

Аспиналл, который установил рекорд UFC по самому длительному удержанию временного титула, иногда является спарринг-партнером Фьюри.