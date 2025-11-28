Владимир Кириченко

UFC официально объявил о проведении боя между бывшим временным чемпионом UFC в легком весе американцем Джастином Гейджи (26-5) и британцем Пэдди Пимблеттом (23-3) на турнире UFC 324, который пройдет 24 января в Лас-Вегасе.

Гейджи и Пимблетт сразятся за временный титул в легком дивизионе UFC.

Гейджи в своем последнем поединке, который состоялся 8 марта, одержал победу над Рафаэлем Физиевым на UFC 313.

Пимблетт в своем последнем бою победил Майкла Чендлера на UFC 314, который прошел 12 апреля.

Ранее Пимблетт угрожал уничтожить Топурию в потенциальном бою.