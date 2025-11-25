Олег Гончар

24-летний олимпийский чемпион Токио по борьбе Гейбл Стивсон (2-0) победил нокаутом в первом раунде американца Кевина Хейна (2-2) на турнире APFC 21. Это вторая победа Стиэвсона в MMA за два месяца.

Чемпион отправил Хейна в нокаут правым хуком за 24 секунды. Стивсон ещё попытался провести тейкдаун на сопернике, который уже был нокаутирован, но рефери сразу остановил бой.

В сентябре Стивенсон дебютировал в MMA на LFA 217 в Приор-Лейк, Миннесота, где он досрочно победил в первом раунде Брейдена Питерсона (1-1).

После победы Стивсон прямо обратился к UFC с просьбой подписать с ним контракт.