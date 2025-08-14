Олег Гончар

Звездный боец BKFC Майк Перри (14-8 MMA, 5-0 BKFC) проведет свой следующий поединок против Джереми Стивенса (29-22 MMA, 3-0 BKFC) 4 октября в Ньюарке, США. Бой станет главным событием турнира BKFC 82, сообщает MMAFighting.com.

33-летний Перри, известный как "Платиновый", остается непобежденным в кулачных боях, одержав победы над Джулианом Лейном, Майклом Пейджем, Люком Рокхолдом, Эдди Альваресом и Тиаго Алвесом. В своем последнем бою в апреле 2024 года он нокаутировал Алвеса за 60 секунд на Knucklemania 4.

39-летний Стивенс, известный как "Лил Хитен", имеет три победы в BKFC: техническим нокаутом над Джимми Риверой и Эдди Альваресом, а также по очкам над Бобби Тейлором.

Поединок за титул "Короля насилия", который принадлежит Перри, состоится в Prudential Center.

Напомним, 48-летний кубинский ветеран ММА Йоэль Ромеро дебютирует в BKFC 12 сентября на турнире BKFC 80.