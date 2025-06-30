Олег Гончар

Британский легковес UFC Пэдди Пимблетт (23-3) высказался о возможном поединке с новым чемпионом легкого веса Илией Топурией (17-0) после их шумной перепалки на UFC 317 в Лас-Вегасе, сообщает Sportskeeda.

У нас есть история. Наш бой не нуждается в продвижении — он сам себя продаст. Мы искренне ненавидим друг друга, такое бывает редко. Люди не видели ничего подобного со времен Хабиба и Конора. Я не хочу быстро его завершить. Я уничтожу его за минуту до конца боя, а перед этим 700 раз ударю локтями. Мне хочется его искалечить. Пэдди Пимблетт

30-летний британец находится на серии из девяти побед, последней из которых стал технический нокаут в третьем раунде над Майклом Чандлером (23-10). Топурия, в свою очередь, завоевал титул, нокаутировав Чарльза Оливейру в первом раунде на UFC 317.

Словесная перепалка между бойцами, переросшая в толкотню после боя, подогрела интерес к их потенциальному противостоянию.