Донченко триумфировал в дебюте на The Ultimate Fighter 33

Олег Гончар

Украинский боец ММА Данило Донченко (12-2) ярко дебютировал на реалити-шоу The Ultimate Fighter 33 (TUF 33), которое является платформой для молодых талантов ММА в борьбе за контракт с UFC. Во втором выпуске шоу, вышедшем 3 июня, киевлянин одержал уверенную победу над бразильцем Ричардом Мартинсом (9-2, 7 КО).

Донченко, выступая за команду Даниэля Кормье, доминировал два раунда, начав бой с точного оверхенда, который потряс соперника. Мартинс, который шел на серии из трех нокаутов, не смог противостоять давлению украинца, эпизодически пытаясь контратаковать. Кормье перед боем высоко оценил силу и навыки Донченко в стойке.

Победа стала важным шагом для 28-летнего киевлянина к контракту с UFC. Полуфинал TUF 33 покажет, сможет ли он продолжить победную поступь.