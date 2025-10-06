Олег Гончар

22-летний украинский боец MMA Адам Жаудат Эль-Фаран, который является непобежденным талантом с рекордом из пяти побед, продолжает интенсивную подготовку к следующему бою.

Эль-Фаран, имеющий в своей карьере только досрочные победы нокаутами и сабмишенами в казахстанской организации Naiza FC, выбрал для тренировок один из лучших залов в мире — Tiger Muay Thai в Таиланде. В этом заведении часто тренируются мировые звезды MMA. Среди его посетителей также множество украинских бойцов, выступающих в сильных организациях.

Эль-Фаран уже три месяца проводит полноценные сборы в этом легендарном бойцовском комплексе, где тренируется вместе со звездами Bellator, PFL и UFC. Противостояние с сильными бойцами дает ему возможность прогрессировать ради успешного будущего в спорте.

"Здесь я работаю с топовыми бойцами, что позволяет поднять уровень на новую ступень", — поделился боец.

Также хорошие спарринги с топовыми оппонентами помогают ему оттачивать ударную технику и грэпплинг, что является ключом для будущих побед. В случае попадания в лучшие лиги ему следует подготовить себя, чтобы быть универсалом, поскольку ограниченные бойцы с одной техникой боя сейчас не достигают успеха, как было еще десять-двадцать лет назад.

Где и когда Адам проведет следующий бой

По словам Адама, бой ожидается в октябре или ноябре, но он дает 100%, что это будет до Нового года. Предыдущий его поединок прошел 30 мая против Достона Исмаилова, и в нем украинец выиграл сабмишеном в первом раунде

Место нового поединка вскоре объявят. В настоящее время менеджер Эль-Фарана ведет переговоры о бое в ОАЭ, Китае, Таиланде, Грузии и Казахстане.

Ранее Адам уже дрался в Казахстане в Naiza FC, где выступают одни из самых сильных бойцов восточной Европы и Азии. Многие атлеты потом получали контракты в UFC и других известных промоушенах.

Уже следующий бой и победа в нем должны приблизить Адама к контракту с UFC, в котором он стремится выступать. В Украине за него будут болеть, так как Эль-Фран может стать новой нашей надеждой в мировом спорте.