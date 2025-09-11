Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд поделился мыслями о убийстве американского политического активиста Чарли Кирка, сторонника президента США Дональда Трампа.

31-летний Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления на студенческом мероприятии в Utah Valley University в Ореме, штат Юта. Выстрел в шею прозвучал, когда Кирк отвечал на вопрос о массовых стрельбах. Злоумышленник, предположительно, стрелял с крыши здания за 182 метра. ФБР объявило награду $100 тыс. за информацию о подозреваемом, который до сих пор на свободе.

Стрикленд признался, что сначала он почувствовал допаминовый всплеск от новости, словно это развлечение.

«Я зашел в соцсети, и кто-то написал: «Эй, слышал, Чарли Кирка застрелили?» Я такой: «Нет, не слышал». Но почувствовал, что что-то не так. В таких случаях начинаешь думать: «Боже, как я стал таким социопатом? Почему я так оторван от людей?» Мы настолько оторваны от мира. Мне пришлось спросить себя: «Как мы стали поколением социопатов?» Я не знаю, как это исправить. Просто грустно. Это раздражает». Шон Стрикленд

Стрикленд возложил вину на медиа и видеоигры, такие как Call of Duty, которые, по его мнению, нормализовали насилие с 90-х. Он подчеркнул десенсибилизацию общества.

«Мы видим, как девушку убивают в метро, детей вытаскивают из руин — и просто онемев». Шон Стрикланд

Президент Трамп назвал Кирка «легендой» и обвинил «радикальных левых», распорядившись спустить флаги в США.

Напомним, Трамп посетит бейсбольный матч в память о терактах 11 сентября.