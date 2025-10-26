Олег Гончар

В главном поединке турнира UFC 321 на Etihad Arena в Абу-Даби действующий чемпион Том Аспиналл (15-3) из Великобритании встретился с претендентом из Франции Сирилом Ганом (13-2).

Бой завершился в конце первого раунда и был признан несостоявшимся.

Аспиналл сразу взял инициативу, работая первым номером. Ган ответил своим левым и разбил чемпиону нос. Аспинелл контратаковал хай-киком, а позже еще одним. Он активно использовал ноги, включая удары по корпусу. Ган же сделал ставку на джеб, который сработал.

На последней минуте раунда Ган случайно попал пальцем в глаз Аспиналлу. Рефери дал паузу, но глаз британца закрылся, и он не смог продолжить бой.