Олег Гончар

Бывший чемпион Bellator MMA в полусреднем весе Ярослав Амосов прибыл в тренировочный лагерь чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика.

Амосов, который является базовым представителем боевого самбо, провел боксерский спарринг с Усиком.

После спарринга Усик записал видео, на котором обратился к президенту UFC Дэйне Уайту, которого он попросил дать Ярославу контракт с UFC.

Амосов в марте провел поединок на турнире промоушена CFFC. В нем украинец задушил в первом раунде Кёртиса Милендера.