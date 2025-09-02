«Я здесь ради свободы народа». Макгрегор объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента
Выборы состоятся в ноябре
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил в социальных сетях о возможном выдвижении на пост президента Ирландии.
Спортсмен сообщил, что уже собрал необходимое количество подписей для регистрации кандидатуры:
Я собрал голоса. Призыв Ирландии будет услышан. Я здесь ради воли народа. Те, кто присоединится к моей политике, станут спасителями нашей великой нации. Они пройдут улицами Ирландии под аплодисменты. Ирландия навсегда!
Макгрегор призвал изменить Конституцию Ирландии.
Поделиться