Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный поделился мыслями о том, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Паралимпиаде-2026.

«российские и белорусские спортсмены остаются вне Паралимпиады-2026.

Это справедливое и последовательное решение международных спортивных федераций. Я благодарен международным спортивным федерациям за справедливое решение.

Спортивный мир видит, что спорт должен быть чистым от политики, но при этом сознательно называть войну – войной, а агрессора – агрессором.

российские паралимпийцы – это оккупанты, которые потеряли конечности, пытаясь нас убить. Теперь они хотели пробраться на международные соревнования, чтобы дальше пропагандировать войну, ненависть и презрение.

Украинские же паралимпийцы – это символ воли к победе. Их путь на Игры – честный и трудный. И так же честными должны быть и правила.

Мы продолжаем работу. Вместе с партнерами продолжаем защищать право украинских спортсменов на безопасное, чистое и справедливое участие в международном спорте.

Милан и Кортина-2026 – это будет история триумфа достоинства и ценностей. Украина там будет! Агрессор – нет».