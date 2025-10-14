Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в интервью РБК-Украина оценил масштабы разрушения спортивной инфраструктуры в результате полномасштабного вторжения России:

Война принесла большие разрушения инфраструктуры, в том числе и спорта. С начала полномасштабного вторжения повреждено или разрушено почти 800 спортивных объектов. Из них 179 уничтожены полностью, 134 частично, еще более 400 имеют серьезные повреждения. Пострадали стадионы, спорткомплексы, ледовые арены, тренировочные базы, в том числе 21 база олимпийская, паралимпийская и дефлимпийская.

Больше всего разрушений — в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Николаевской областях, но в целом это затронуло 18 регионов. Там, где ситуация не требует капитальных вложений, инфраструктуру восстанавливают. Средствами местного бюджета, где-то из госбюджета находим возможность помочь, где-то — меценаты. Сами граждане иногда подключаются как волонтеры.

Уже отремонтировано более 50 объектов, среди них стадион в Тростянце, стадион им. Юрия Билонога в Сумской области, база Атлант в Николаевской области, спорткомплекс Динамо в Житомире, спортивная школа в Макарове и водная станция Динамо.

Но из-за разрушений намного сложнее стал процесс подготовки спортсменов. Подготовка спортсменов в таких условиях — сверхсложная задача. Те самые гидрокостюмы, в которых тренировались синхронистки в холодном бассейне — это не исключение, а реальность для многих. Часто спортсмены тренируются без света, без отопления, без вентиляции.

Инфраструктуру частично можно компенсировать — найти тренировочные базы за границей. Но невозможно компенсировать усталость, тревогу, отсутствие сна. Спортсмены должны быть сосредоточены на подготовке. А как это возможно, когда кто-то из родных на фронте, а кто-то живёт под обстрелами?

В спорте высших достижений главное — восстановление, концентрация, психологическая устойчивость. И именно этого сегодня больше всего не хватает.