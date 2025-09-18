Денис Седашов

Подготовка к зимним Олимпийским Играм-2026 выходит на финальную стадию. Глава Координационной комиссии МОК Кристин Клостер подчеркнула важность создания особой атмосферы для всех участников. Слова приводит insidethegames.

Поскольку соревнования будут проводиться в разных регионах, мы должны гарантировать, что каждый спортсмен и болельщик сможет ощутить магию и уникальный итальянский дух этих Игр. Сохранение этого фокуса и энергии вплоть до церемонии закрытия сделает Милан и Кортина-д'Ампеццо по-настоящему незабываемыми. Крістін Клостер

Интерес к Играм подогревают цифровые и фан-инициативы — в частности, запуск официального сайта и новый этап продажи билетов на церемонию открытия, который начался 16 сентября. Из 1,5 миллиона доступных билетов уже реализовано почти 800 тысяч.

В настоящее время также активизировались оперативные приготовления: в ходе инспекционного визита члены комиссии осмотрели Олимпийскую деревню в Милане и новую ледовую арену Милан Санта-Джулия — одни из немногих новопостроенных объектов.

Украина ожидает от МОК сохранения жесткой позиции по отношению к России и Беларуси.