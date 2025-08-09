В этом августе на сайте Favbet продолжается акция «Приключенческий понедельник» — квест, который обновляется еженедельно. Формат простой: пять уровней за один день и возможность получить бонусы до 175 фриспинов. Акция действует до 12 августа 2025 года включительно.

Для участия достаточно зайти на официальный портал, войти в свой аккаунт, подтвердить участие и последовательно выполнять задания каждого уровня.

Как работает квест

Квест разделен на пять этапов, каждый из которых содержит свой список акционных игр от разных провайдеров. Принцип начисления баллов простой: каждый оборот с минимальной ставкой 5 гривен добавляет 1 балл в прогресс-бар этапа. Прогресс обновляется каждые 15 минут.

Перечень квестов и призов построен по принципу постепенного увеличения как сложности, так и награды. Первым этапом является квест «Идол» от Amusnet Interactive. Для его выполнения нужно набрать 250 баллов, что дает 10 фриспинов. Далее идет «Камни Санкара» от Playson, где 350 баллов приносят уже 20 фриспинов. Третий уровень — «Золотой Грааль» от 3 Oaks — требует 500 баллов и открывает 30 фриспинов. На четвертом этапе, «Хрустальный Череп» от Novomatic, нужно собрать 600 баллов, чтобы получить 40 фриспинов. Завершает серию самый сложный квест «Механизм Архимеда» от Pragmatic Play, где за 750 баллов участник получает наибольшую награду — 75 фриспинов.

Переходить можно только по очереди, начиная с первого квеста. Накопленные баллы не переносятся между уровнями. После завершения одного этапа следующий открывается через 15 минут.

Начисление фриспинов происходит в разделе «Бонусы» личного кабинета в течение трех рабочих дней после прохождения квеста. Активировать их необходимо в течение пяти дней с момента зачисления.

Участники с активированной функцией «самоисключение» бонусы не получают.

Дополнительные акции на портале Favbet

Кроме «Приключенческого понедельника», на платформе действуют другие промо:

Локальная акция «Летние дропы эндорфинов» (16.06.2025–31.08.2025)



Локальная акция «Вращение фортуны» (01.08.2025–29.08.2025)



Сетевая акция «Удачные семерки» (21.07.2025–15.09.2025)



Сетевая акция «Веселые спины удачи» (10.07.2025–27.08.2025)

Полный перечень условий и детали можно найти на официальном сайте.

Напоминаем читателям, что игра должна оставаться лишь способом развлечься и не иметь влияния на финансы или личную жизнь. Следите за временем и расходами, чтобы азарт приносил только приятные эмоции.

