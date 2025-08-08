Бедний: «Для каждого нашего спортсмена Всемирные Игры — это шанс реализовать себя, а также рассказать миру об Украине»
Министр молодежи и спорта – о старте масштабного форума
около 1 часа назад
Матвей Бедный / Фото - Facebook
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бідний обратился к украинским спортсменам в день открытия ХІІ Всемирных игр.
Цитирует Бидного пресс-служба Минмолодьспорта.
«Вера в победу – основа украинской силы и уверенности. Украинская воля к победе – наш характер, проверенный временем.
Для каждого нашего спортсмена Игры – это шанс реализовать себя. А еще говорить миру об Украине, о ее стойкости и борьбе против российской агрессии».
Соревнования будут проходить в китайском Чэнду с 7 по 17 августа.
