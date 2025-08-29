Олег Гончар

Министерство молодежи и спорта Украины почтило память погибших защитников, которые отдали жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

29 августа, в День памяти погибших защитников и защитниц, министр Матвий Бедный подчеркнул, что необходимо помнить, что жертва не была абстрактной.

Именно благодаря их героизму мы сегодня можем жить, воспитывать детей, планировать будущее. А главное — мы обязаны продолжить их дело: бороться за будущее нашей страны, за наш суверенитет, за нашу независимость. Матвей Бедный

По словам министра, более 616 спортсменов и тренеров погибли в борьбе за Украину, демонстрируя невероятный героизм.

