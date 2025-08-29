Бідний назвал количество погибших украинских спортсменов
Министерство спорта почтило память погибших защитников Украины
22 минуты назад
Министерство молодежи и спорта Украины почтило память погибших защитников, которые отдали жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.
29 августа, в День памяти погибших защитников и защитниц, министр Матвий Бедный подчеркнул, что необходимо помнить, что жертва не была абстрактной.
Именно благодаря их героизму мы сегодня можем жить, воспитывать детей, планировать будущее. А главное — мы обязаны продолжить их дело: бороться за будущее нашей страны, за наш суверенитет, за нашу независимость.
По словам министра, более 616 спортсменов и тренеров погибли в борьбе за Украину, демонстрируя невероятный героизм.
Напомним, ранее министр спорта Украины получил должность в Исполкоме WADA.