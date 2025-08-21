Большие данные в маркетинге: как спортивная аналитика меняет подход к продуктам
Такой же подход сегодня активно используется и в бизнесе
около 1 часа назад
В спорте победу часто определяет не только физическая подготовка игроков, но и качество аналитики: тренеры и клубы используют статистику, чтобы предсказать действия соперников и построить эффективную стратегию. Такой же подход сегодня активно применяется и в бизнесе благодаря технологиям Big Data.
Как отмечает директор Casino.ua Александр Бабенко, аналитика больших данных в маркетинге работает подобно спортивной тактике: она помогает прогнозировать будущие шаги пользователей, адаптировать стратегию и быстро реагировать на изменения.
«Big Data позволяют нам строить точные прогнозы для кампаний, а также получать ценную информацию для развития платформы. Это похоже на спортивный матч, где выигрывает тот, кто лучше читает соперника. Благодаря аналитике мы понимаем потребности пользователей и создаем решения, которые максимально им соответствуют», – объясняет он.
Компания анализирует данные из мобильных приложений, интернет-платформ и других источников. Это позволяет отслеживать «форму» аудитории, видеть тренды и быстро менять тактику, как это делает команда во время игры.
В Casino.ua добавляют: использование Big Data не только совершенствует существующие продукты, но и формирует новые тренды на рынке цифровых развлечений. Это позволяет оставаться конкурентоспособными в динамичной среде — так же, как в спорте выигрывает тот, кто лучше владеет аналитикой и умеет вовремя перестроить игру.
Поделиться