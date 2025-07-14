Фасад Музея истории Киева будет украшен арт-инсталляцией ORIGAMI for UKRAINE, созданной при содействии Фонда Андрея Матюхи. Художественный проект из 5000 птиц из металлизированной бумаги был создан весной 2025 года как символ международной поддержки Украины.

За первые месяцы экспозицию, созданную в рамках сотрудничества мэрий Брюсселя и Киева, увидели более 20 тысяч посетителей музея и десятки тысяч прохожих. Автор инсталляции — бельгийский художник Шарль Кейсен, известный своим сотрудничеством с Hermès, Rolls-Royce, Cartier и Ice-Watch. К созданию птиц были привлечены воспитанники киевского Дворца детей и юношества.

Проект громко прозвучал и за пределами Украины. Более 40 публикаций появилось в медиа и соцсетях, из них 10 опубликовано на международных платформах, а материалы музея собрали около 200 тысяч просмотров. Инсталляцию лично посетили посол Испании, мэр Осло, заместитель мэра Лейпцига и многие другие почетные гости.

На сегодняшний день собрано уже более 55 тысяч евро на медицинское оборудование для одного из киевских центров реабилитации. Часть средств готовят к передаче. Автор инсталляции Шарль Кейсен сообщил, что каждый может присоединиться к масштабному сбору, приобретя птичку за 10 евро.

«Эти птицы стали символом партнерства, которое переросло в настоящую европейскую солидарность. ORIGAMI for UKRAINE — пример культурной инициативы, сочетающей красоту и важную благотворительную цель», — подчеркивает основатель фонда Андрей Матюха.