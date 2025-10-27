Украинского спортсмена и тренера подозревают в изнасиловании 11-летней воспитанницы
37-летний мужчина под стражей и уже получил тюремный срок
16 минут назад
В Киеве полиция задержала 37-летнего тренера и титулованного спортсмена по бразильскому джиу-джитсу.
Прокуратура подозревает мужчину в сексуальном насилии в отношении 11-летней ученицы.
По данным уголовного производства, во время индивидуальной тренировки мужчина остался с ребенком наедине, раздел её и изнасиловал. Он воспользовался доверием девочки и тем, что у нее есть дефекты речи, и она не могла сразу рассказать о событии.
Ювенальные прокуроры сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины – сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет. Суд избрал безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток.
Блогер Владислав Антонов идентифицировал подозреваемого как Виктора Горбовского, главу запорожской федерации бразильского джиу-джитсу. У подозреваемого есть дочь.