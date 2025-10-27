Олег Гончар

В Киеве полиция задержала 37-летнего тренера и титулованного спортсмена по бразильскому джиу-джитсу.

Прокуратура подозревает мужчину в сексуальном насилии в отношении 11-летней ученицы.

По данным уголовного производства, во время индивидуальной тренировки мужчина остался с ребенком наедине, раздел её и изнасиловал. Он воспользовался доверием девочки и тем, что у нее есть дефекты речи, и она не могла сразу рассказать о событии.

Ювенальные прокуроры сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 153 УК Украины – сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет. Суд избрал безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток.

Блогер Владислав Антонов идентифицировал подозреваемого как Виктора Горбовского, главу запорожской федерации бразильского джиу-джитсу. У подозреваемого есть дочь.