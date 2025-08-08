Прошла церемония открытия Всемирных игр-2025: видео
Флаг Украины несли Заплитный и Михайленко
около 1 часа назад
Сборная Украины / Фото - Facebook
Сегодня, 7 августа, в китайском Чэнду состоялась церемония открытия Всемирных игр.
Флаг Украины несли Андрей Заплитный и Анастасия Михайленко.
Отметим, турнир в Китае пройдет с 7 по 17 августа.
В соревнованиях по 20 видам спорта примут участие 99 украинских спортсменов.
На Всемирные игры допустили атлетов с российскими и белорусскими паспортами.
Напомним, Украина – в топ-15 медального зачета Всемирной летней Универсиады.
