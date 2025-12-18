XSPORT, сеть ресторанов Евразия и семейный парк развлечений Galaxy объявили о партнерстве в рамках нового сезона Спортивных школьных лиг Пліч-о-пліч в Киеве. Рабочую встречу, во время которой были зафиксированы договоренности о сотрудничестве, посетили представители всех сторон.

В мероприятии приняли участие Александр Сукманский, главный редактор XSPORT, Оксана Тихоненко, управляющая партнер сети ресторанов Евразия, Алена Нестерова, представительница семейного парка развлечений Galaxy, Святослав Сирота, директор ДЮСШ №26, и заместительница главы КГГА Елена Говорова.

Спортивные школьные лиги Пліч-о-пліч объединяют детей со всей столицы. В этом году соревнования стали еще масштабнее – учащиеся соревнуются в 12 видах спорта.

«В этом сезоне в программу добавили баскетбол 3х3, биатлон, массовый футбол и настольный теннис. Мы собрали большое количество участников, ведь интерес к лигам растет каждый год. Эти соревнования – не только о спорте, но и о командном духе, поддержке и единстве нашей молодежи», – отметила Елена Говорова.

В новом сезоне участники будут соревноваться в таких видах спорта: баскетбол, баскетбол 3х3, волейбол, гандбол, кросс-биатлон, легкая атлетика, массовый футбол, настольный теннис, регби-5, спортивное ориентирование, черлидинг и шахматы.

Соревнования проходят в нескольких возрастных категориях – среди учащихся 1–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов в зависимости от дисциплины. При желании школьники участвуют сразу в нескольких видах спорта.

Партнерство XSPORT, Евразии и Galaxy направлено на развитие детского и юношеского спорта, популяризацию активного образа жизни и поддержку масштабных спортивных инициатив для школьников в столице.