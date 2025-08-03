Серебряный призер чемпионата мира Алексей Середа, 19 лет, остался очень доволен вторым местом после бронзы в 2024 году. Комментарий World Aquatics:

«Я вижу прогресс», – сказал Середа. – «Это действительно замечательное чувство, когда ты работаешь [усердно] и получаешь результат, так что я буду работать еще больше, чтобы стать первым».

Тренировки в зоне боевых действий добавляют еще одно измерение.

«Из-за войны в Украине нам пришлось ехать куда-то за границу, чтобы подготовиться – чтобы не слышать ракет, нормально спать, просто нормально жить», – сказал он.

Середа провел месяц в Польше и Венгрии перед тем, как приехать в Сингапур.

«Психологически это тоже очень-очень тяжело, когда [я] знаю, что мой отец воюет. Он почти на передовой. Я стараюсь звонить ему как можно чаще, потому что быть там очень опасно. Думаю, сегодня он смотрел мое выступление. Не уверен, потому что он действительно близко к фронту.

Для Украины, я думаю, [воскресный результат] означает, что мы способны достигать больших результатов. Мы способны бороться даже в таких условиях, и мы способны побеждать. Я надеюсь, что кого-то вдохновил. Не знаю, потому что я не чемпион мира. Не знаю, могу ли кого-то вдохновить. Но в любом случае я очень хочу, чтобы эта война как можно быстрее закончилась, потому что это не нормальная жизнь. Это не то, как должно быть».

Далее, по словам Середы, он возвращается в Киев. В сентябре у него запланирован 20-дневный отпуск. А после него?

«Снова работа, работать так усердно, как только возможно», – сказал он. – «Я не знаю, буду ли жив. Действительно, я не шучу. Сегодня в Николаеве бассейн, в котором я тренировался пять лет и еще с детства, был частично разрушен. Иногда ракеты очень близко, и ты не знаешь, проснешься ли утром».