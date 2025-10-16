Владимир Кириченко

World Aquatics объявила имена претендентов на звание лучшего спортсмена по итогам 2025 года в мужских прыжках в воду.

На эту награду претендует 19-летний украинец Алексей Середа, который в этом году завоевал серебро на чемпионате мира по водным видам спорта, в его активе 3 золотые медали на чемпионате Европы, а также серебро и бронза в Суперфинале Кубка мира.

Конкурентами Середы станут Кассель Руссо из Австралии, Осмар Ольвера из Мексики, Хуан Чао и Зонгуан Ванг из Китая.

Победителей определяют на основе сочетания публичного голосования и решения Номинационного комитета.

В инстаграме World Aquatics можно поддержать украинского атлета, поставив лайк на соответствующую историю.

Напомним, Середа выиграл единственную медаль Украины на чемпионате мира-2025.