Олег Гончар

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре прошел финал соревнований у мужчин по прыжкам с 10-метровой вышки.

Украину в финале представил Алексей Середа, который занял второе место.

Украинец набрал 515.2 балла, уступив только австралийцу Кассиелю Руссо.

Третьим стал мексиканец Рандал Вильярс Вальдес.

Для Середы это вторая личная медаль на чемпионатах мира. В 2024 году он стал третьим на вышке.

Напоминаем, что Середа прошел в финал с пятым результатом.

Также отмечаем, что серебряная медаль Середы является единственной для Украины на чемпионате мира по всем водным видам.