Зеленский лишил Лыскун президентской стипендии
Предательница Украины уже проживает в России
37 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил стипендий прыгунью в воду Софию Лыскун и тренера Александру Сендзюк. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.
Им обеим назначили стипендии Президента Украины в апреле этого года. Ранее стало известно, что Лыскун сменила гражданство на российское.
Другим указом он прекратил выплаты Елене Вязовой (лёгкая атлетика), Людмиле Филатовой (лёгкая атлетика) и Ольге Шкурновой (волейбол).
Ранее Зеленский также прекратил выплату государственных стипендий Сергею Бубке и Яне Клочковой.
О смене гражданства Лыскун стало известно 3 декабря. Тогда спортсменка находясь в Луганске дала интервью российскому пропагандистскому изданию «известия».
