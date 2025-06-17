Сборная Израиля не примет участие в чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике
Известна причина этого решения
около 2 часов назад
Представительницы сборной Израиля не выступят на чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике, который с 20 по 24 августа пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Об этом сообщила пресс-служба Израильской ассоциации гимнастики.
«С большим сожалением и чувством большой утраты сообщаем, что индивидуальная сборная Израиля по гимнастике не поедет на чемпионат мира среди девушек.
Мы были вынуждены отменить отъезд делегации из-за ситуации с безопасностью и закрытия неба для полетов.
Элис Розенберг, София Гендин и Ребекка Миллер – три гимнастки, которые должны были с честью представить Израиль – остаются дома, несмотря на инвестиции, длительную подготовку и большие ожидания этого момента.
У вас был удивительный сезон, и мы все ждали и надеялись увидеть вас на самой большой сцене этого года. Мы гордимся вами».
После ударов Израиля по Ирану воздушное пространство закрыли Израиль, Иран, Ирак и Иордания, что привело к массовой отмене авиарейсов.
Напомним, сборная Украины выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2025 по художественной гимнастике.
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