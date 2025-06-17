Представительницы сборной Израиля не выступят на чемпионате мира-2025 по художественной гимнастике, который с 20 по 24 августа пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Об этом сообщила пресс-служба Израильской ассоциации гимнастики.

«С большим сожалением и чувством большой утраты сообщаем, что индивидуальная сборная Израиля по гимнастике не поедет на чемпионат мира среди девушек.

Мы были вынуждены отменить отъезд делегации из-за ситуации с безопасностью и закрытия неба для полетов.

Элис Розенберг, София Гендин и Ребекка Миллер – три гимнастки, которые должны были с честью представить Израиль – остаются дома, несмотря на инвестиции, длительную подготовку и большие ожидания этого момента.

У вас был удивительный сезон, и мы все ждали и надеялись увидеть вас на самой большой сцене этого года. Мы гордимся вами».