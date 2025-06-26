Олег Гончар

26 червня в Шаморіні (Словаччина) розпочався чемпіонат Європи з плавання серед спортсменів до 23 років.

Українці вдало відкрили змагання, виборовши дві срібні медалі в перший день.

Олександр Желтяков посів друге місце на дистанції 200 м на спині (1:57,34), поступившись своєму національному рекорду (1:55,79).

Володимир Лісовець здобув срібло на 50 м брасом, а Максим Овчінніков у цьому ж запливі фінішував шостим. Ніка Шарафутдінова стала четвертою на 50 м на спині, програвши бронзі 0,33 секунди.

World Aquatics официально запретила участие в своих турнирах сторонникам допинга.