Волш обновила мировой рекорд на 50 м баттерфляем
Американская пловчиха улучшила свой предыдущий результат
Гретхен Волш
Американская пловчиха Гретхен Волш обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на короткой воде. На Кубке мира в Кармеле она преодолела дистанцию за 23.72 секунды.
Предыдущий рекорд принадлежал самой Волш – 23.94 секунды, установленные на чемпионате мира 2024 года в Будапеште.
Отметим, что Волш выиграла золото на чемпионате мира в Будапеште и бронзу на Олимпиаде в Париже.
Как сообщалось, двукратная олимпийская чемпионка может завершить карьеру после Игр-2028.
