Олег Гончар

Американская пловчиха Гретхен Волш обновила мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на короткой воде. На Кубке мира в Кармеле она преодолела дистанцию за 23.72 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал самой Волш – 23.94 секунды, установленные на чемпионате мира 2024 года в Будапеште.

Отметим, что Волш выиграла золото на чемпионате мира в Будапеште и бронзу на Олимпиаде в Париже.

Как сообщалось, двукратная олимпийская чемпионка может завершить карьеру после Игр-2028.