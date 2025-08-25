149-я ракетка мира обыграла россиянку Кудерметову на старте US Open
Очередная сенсация на американском мейджоре
около 1 часа назад
Дженис Тжен / Фото - WTA
Индонезийская теннисистка Дженис Тжен (№149 WTA) победила нейтральную спортсменку с российским паспортом Веронику Кудерметову (№25 WTA) в первом раунде US Open-2025.
Матч длился 2 часа и 13 минут и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Отметим, что это был дебютный матч Дженис в основной сетке турниров серии Grand Slam.
В следующем раунде Тжен сыграет против британки Эммы Радукану.
Напомним, украинка Юлия Стародубцева проиграла россиянке на старте US Open-2025.
Поделиться