Агасси в восторге от Алькараса: «В нем черты всей Большой тройки»

Олег Гончар

Легендарный в прошлом теннисист Андре Агасси поделился впечатлениями от игры испанца Карлоса Алькараса (ATP 2), который выиграл Rolan Garros-2025. Слова легенды привел портал Ubitennis.

По словам Агасси, он восхищается стилем 22-летнего испанского футболиста.

«Карлос передвигается по корту как будто инопланетянин — без осторожности даже в самых сложных ситуациях. В нем сочетаются все черты Большой тройки, а возможно, у него их и больше».

Эти слова прозвучали после эпического финала, где Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера.