Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас в четвертьфинале Wimbledon обыграл Кэмерона Норри (ATP, 61) 6:2, 6:3, 6:3.

За 1 час 40 минут на корте испанец 13 раз подал навылет, реализовал 5 брейк-пойнтов из одиннадцати и 4 раза ошибся при подаче. Британия сделал 3 эйса и 3 «двойных». Это была седьмая встреча теннисистов – Карлос выиграл в пятый раз.

В следующем раунде Алькарас встретится с Тейлором Фритцем.

Напомним, что на травяном Шоломе больше не осталось украинок – Людмила Киченок не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon.