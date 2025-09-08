Олег Гончар

На Открытом чемпионате США по теннису прошел финал у мужчин. В главном матче турнира вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл лидера мирового рейтинга Янника Синнера из Италии с счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Матч длился 164 минуты, в течение которых Алькарас подал десять эйсов против двух у соперника. При этом, Карлос не совершал двойных ошибок, тогда как у Синнера их было две.

Также Алькарас использовал пять из 11 брейков против одного единственного реализованного брейк-пойнта у соперника.

Алькарас и Синнер сыграли между собой 17 матчей, в которых 11 побед одержал испанец.

Алькарас завоевал второй титул чемпиона US Open и в целом 23-й в карьере. Также испанец вернулся на первое место в рейтинге ATP,