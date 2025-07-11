Алькарас переграл Фрица и в третий раз подряд сыграет в финале Wimbledo
Испанец победил Тейлора в четырех сетах
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Испанский теннисист Карлос Алькарас (2 ATP) стал финалистом Wimbledon-2025.
В 1/2 финала испанец в четырех сетах обыграл американца Тейлора Фрица (5 ATP) — 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).
Матч длился 2 часа 51 минуту. За это время испанец выполнил 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов. В свою очередь, Фриц ответил 19 подачами навылет, пять раз ошибся на подаче и использовал только один из двух шансов на брейк.
В финале Алькарас будет бороться за свой третий титул Wimbledon подряд. Его соперником станет победитель полуфинального матча между Янником Синнером (Италия) и Новаком Джоковичем (Сербия).