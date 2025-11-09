Денис Седашов

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас успешно начал выступление на Итоговом турнире ATP-2025. Испанский теннисист в матче группового этапа одолел седьмую ракетку мира Алекса де Минаура из Австралии в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2.

Поединок длился 1 час 40 минут. Алькарас оформил пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи возможных. Де Минаур отметился четырьмя подачами навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал два брейк-пойнта из пяти.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября.

