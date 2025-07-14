Владимир Кириченко

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP №2) проиграл в финале Wimbledon-2025 первой ракетке мира Яннику Синнеру (ATP №1) из Италии.

Испанец прервал свою 20-матчевую победную серию на Wimbledon. Также этим поражением завершилась его рекордная серия из 24 побед подряд на всех турнирах.

Это был третий подряд финал Wimbledon для 22-летнего теннисиста. Алькарас выигрывал этот турнир в предыдущие два года.

Для Синнера это первая победа на британском мейджоре.

Стало известно, какую сумму получил Синнер за победу на Wimbledon-2025.

Синнер наконец нашел ключ к Алькарасу – и сделал это в самый важный момент