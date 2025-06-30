Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас в первом круге Wimbledon победил Фабио Фоньини (ATP, 138) 7:5, 6:7 (5), 7:5, 2:6, 6:1.

За 4 с половиной часа на корте испанец 14 раз подал навылет, реализовал 7 брейк-поинтов из пятнадцати и 9 раз ошибся при подаче. Италиец сделал 1 эйс, 5 брейков и 9 «двойных». Это была третья встреча теннисистов – Алькарас выиграл все матчи.

Напомним, что Элина Свитолина прошла во второй круг Wimbledon-2025.