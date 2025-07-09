Олег Шумейко

Вторая ракетка мирового рейтинга Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал Wimbledon-2025. Слова испанца приводит официальный сайт ATP:

Я просто очень рад, что могу сыграть еще один полуфинал здесь, на Wimbledon. Это что-то действительно особенное, и я хотел сделать это в начале недели. Я очень доволен уровнем, на котором сыграл сегодня против такого сложного игрока, как Кем (Кэмерон Норри). Я уверен, что нет никого, кто работает усерднее него, поэтому я рад видеть, что он играет такие матчи.

О матче с Тейлором Фритцем

Он играет великолепно. Он был действительно успешным: два титула, полуфиналы здесь, на Wimbledon… Я просто буду готов к этой битве. Всегда трудно играть против него. Я просто сосредоточусь, но сейчас я хочу наслаждаться этим моментом и проживать его, потому что играть полуфинал здесь действительно нелегко.

Напомним, что на травяном Шлеме больше не осталось украинок – Людмила Киченок не смогла выйти в четвертьфинал Wimbledon.